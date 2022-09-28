أمير عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب أو ثورة ملونة في إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهیان، أنه لن يحصل انقلاب أو ثورة ملونة في إيران، ولن يكون هناك تغيير لنظام الجمهورية الإسلامية.

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR، تطرق عبد اللهيان إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب في إيران، قائلا إن "هناك احتجاجات والناس يطرحون قضاياهم سلميا. ولكن الآن يتم توجيه وقيادة معظم أولئك الموجودين في الشوارع بواسطة قنوات منظمة"، مشددا على أنه "إذا كانت التظاهرات سلمية فبإمكانهم التجمع بحرية ولن تستخدم القوة. لكن إذا أشعلوا النار في سيارة إسعاف أو سرقوا الأموال من البنوك، فلن يكون أمام الشرطة خيار سوى الرد بشكل متناسب على ذلك".

وسأل: "ماذا فعلت السلطات الأمريكية عندما حاول أشخاص السيطرة على الكونغرس؟ ألم تقطع وصول الرئيس إلى تويتر؟ هل كان هذا عملا ديمقراطيا أم فعلتموه لأسباب تتعلق بالأمن القومي؟"، وحول ظروف وفاة الشابة مهسا أميني، أشار إلى أن "ظروف وفاتها جعلتنا نحزن للغاية، لكن هناك حوادث مماثلة تحدث في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة أو بريطانيا".

وأوضح عبد اللهيان أن "الشعب الإيراني احتج بسبب صفاء مشاعره بشكل سلمي وعبر عن مطالبه في الساعات الأولى من الحادث لكن الموضوع انتهى والجميع ينتظر قرار السلطة القضائية"، ملقيا اللوم على "عناصر خارجية وبعض وسائل الإعلام مثل القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية بسبب تحريضهم الشعب الإيراني على النزول إلى الشوارع واللجوء إلى العنف".

وشدد على أن "الشعب الإيراني یتحلی باليقظة وهناك فرق بين الاحتجاج والاضطراب وأعمال الشغب ونحن في إيران نسمع مطالب الشعب، لكننا نتصرف وفقا لقوانيننا مع من مثيري الشغب"، وحول بعض المطالبات بتغيير قواعد الزي النسائي في إيران قال عبد اللهيان: "جميع الدول لديها أطر وقوانين وأنظمة وقيم ولدينا ديمقراطية كاملة في بلدنا".

المصدر: irna