غوتيريش يدعو إيران إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في مواجهة الاحتجاجات

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش سلطات الأمن الإيرانية إلى الامتناع عن استخدام أي قوة غير ضرورية وغير متناسبة، وحث الجميع على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

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وطالب غوتيريش السلطات الإيرانية بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية التي أشعل فتيلها موت شابة كانت محتجزة لدى الشرطة، وقد اسفرت في غضون أسبوعيين عن سقوط عشرات القتلى.

وقال بيان صادر عن، ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش إنّ "الأمين العام يدعو سلطات إنفاذ القانون إلى الامتناع عن استخدام أيّ قوة غير ضرورية أو غير متناسبة، ويحضّ الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب تصعيد" الوضع في إيران، مضيفا في هذا السياق قوله: "نحن نشعر بقلق متزايد إزاء التقارير التي تتحدّث عن عدد متزايد من الوفيات، بمن فيهم نساء وأطفال، على خلفية الاحتجاجات".

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة في هذا البيان على ضرورة إجراء "تحقيق سريع ونزيه وفعّال" في ملابسات موت مهسا أميني.

وكان الإيرانيون قد واصلوا الثلاثاء لليلة الثانية عشرة على التوالي تظاهرات احتجاجية على موت مهسا أميني، فيما أسفرت المواجهات، بحسب جماعة حقوقية، عن مقتل أكثر من 75 شخصاً.

بينما ذكرت وكالة أنباء فارس يوم الثلاثاء أنّ "نحو ستين" شخصاً قتلوا منذ أن توفت أميني في 16 سبتمبر.

المصدر: أ ف ب