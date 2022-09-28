أذربيجان تعلن إصابة أحد عسكرييها جراء قصف أرمني
Legion-Media Sipa USA
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إصابة أحد عسكرييها جراء قصف من الجانب الأرمني على محافظة كلبجار في قره باغ.
وقالت الوزارة في بيانها: "قصفت وحدات من القوات الأرمنية مواقع الجيش الأذري على محور قرية ألاغيلر في إقليم كيلبغار في 28 سبتمبر قرابة الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي)، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. ونتيجة القصف أصيب العسكري نجاة اسكندروف".
وأشارت الوزارة إلى أن الضحية تتلقى المساعدة الطبية اللازمة.
وأضافت أن القوات الأذرية اتخذت "الإجراءات الجوابية المناسبة".
المصدر: تاس