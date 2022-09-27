علييف يبحث مع ماكرون الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمنية

بحث الرئيس الأذري إلهام علييف هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمنية وتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيانها أنه "خلال المحادثة، تم بحث الاشتباكات التي وقعت على الحدود الأذربيجانية الأرمنية. وتحدث الرئيسان عن البدء المبكر لمحادثات السلام بين باكو ويريفان".

وأشارت إلى أن ماكرون أطلع نظيرة الأذري على محادثاته السابقة مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وفي 13 سبتمبر الجاري اندلعت اشتباكات حدودية دامية بين أرمينيا وأذربيجان أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، في أعنف قتال بين البلدين منذ 2020.

المصدر: تاس