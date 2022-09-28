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إيران..رئيس "البسيج" يشدد على وجوب إزالة إسرائيل

أخبار العالم

إيران..رئيس
AP
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شددت منظمة التعبئة الشعبية (البسيج) في إيران على أن "فلسطين هي القضية الأساس بالعالم الإسلامي، وأنه يجب إزالة إسرائيل".

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وفي كلمة له، قال رئيس المنظمة في إيران العميد غلام رضا سليماني: "أصبحنا الآن في الطريق نحو إزالة الكيان الصهيوني من الوجود".

وتابع العميد غلام رضا سليماني: "الصهاينة الآن يبنون جدرانا بارتفاع 6 أمتار في مستوطناتهم داخل الأراضي المحتلة"، مؤكدا "فشل مشروع الصهاينة في السيطرة على المنطقة الواقعة بين نهري النيل والفرات".

ورأى أن "الضغوط التي تمارس ضد إيران الآن سببها قيام الشعب الإيراني بإحباط وإفشال مخططات الاستكبار العالمي"، لافتا إلى أن "مؤسسات الدراسات الاستراتيجية الأمريكية أجرت دراسات تؤكد أن ما يحقق انتصار شعب ما ليست معداته العسكرية وليست ثروته المالية الضخمة، بل امتلاكه لروح المقاومة".

المصدر: "فارس"

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