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واشنطن بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا كل ستة أسابيع

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واشنطن بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا كل ستة أسابيع
AP Virginia Mayo
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أكد جيمس أوبراين منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على روسيا كل ستة أسابيع، وستستمر هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة.

وقال أوبراين: "من الآن فصاعدا، الضغط سيزداد حتى" تغير روسيا موقفها تجاه أوكرانيا.

وأضاف: "فرضت الإدارة الأمريكية حزم عقوبات جديدة في المتوسط ​​كل ستة أسابيع، وأتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة، سنواصل التركيز على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد الروسي وسلاسل التوريد".

المصدر: تاس

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