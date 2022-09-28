أردوغان يعرض وساطته في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محادثات هاتفية على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم، التوسط في موضوع إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقال مصدر في الديوان الرئاسي التركي: " أعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه العميق لإنجاز عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي عمل مع الأطراف الأخرى فترة طويلة لكي تنتهي بنجاح. وشدد الرئيس التركي على أن اتفاقية الحبوب تعمل كذلك. وقال الرئيس أردوغان إنه يمكن إظهار نهج مماثل في موضوع محطة زابوروجيه الكهروذرية، وعرض تقديم الوساطة والمساعدة اللازمين في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة".

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في يوم 21 سبتمبر، أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه ناقش على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضوع إنشاء المنطقة المنزوعة، بما في ذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: تاس