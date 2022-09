هل الولايات المتحدة متورطة في حادث "السيل الشمالي-2"؟ زاخاروفا تطالب بايدن بالإجابة

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرئيس جو بايدن، بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت تهديدها بـ "التخلص من (السيل الشمالي-2).

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابعت: "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت واشنطن متورطة في الأحداث الأخيرة بخط الأنابيب، وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل قد أوفت بتهديدها في 25 و26 سبتمبر الجاري".

وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب على سؤال إحدى الصحفيات بشأن "السيل الشمالي-2" في 23 فبراير الماضي، وقال: "إذا غزت روسيا فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود، لن يكون هناك "السيل الشمالي-2"، سوف نتخلص منه". There will be no longer Nord Stream 2 we will bring an end to it.

وحينما سألته الصحفية مرة أخرى، عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المشروع برعاية ألمانية روسية. فتابع الرئيس الأمريكي: "أعدك بأننا سنتمكن من فعل ذلك"I promise you we will be able to do it.

المصدر: نوفوستي