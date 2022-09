بيسكوف يتذكر دعوة بايدن للتخلص من "السيل الشمالي-2" (فيديو)

أشار الكرملين إلى نشوة البولنديين وشكرهم الولايات المتحدة بعد حادث التسريب في خط أنابيب "السيل الشمالي"، وتذكر دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتخلص من "السيل الشمالي-2".

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي أعاد إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأمريكي، التي أدلى فيها في فبراير الماضي، والتي وعد فيها بالتخلص من "السيل الشمالي-2".

وتابع بيسكوف: "نحن لا نعرف ماذا كان يعني الرئيس الأمريكي آنذاك، إلا أننا نرى رد الفعل الهستيري والمبتهج، الذي يقترب من حد الجنون من جانب البولنديين، الذين يشكرون الولايات المتحدة على ذلك". وتساءل: "فما الذي يعنيه هذا الامتنان. هذا أيضا لا نعرفه".

ثم أشار بيسكوف إلى الأرباح الهائلة التي تحصدها الشركات الأمريكية الموردة للغاز الطبيعي المسال، حيث قال: "إننا نرى أرباحا ضخمة من الموردين الأمريكيين للغاز المسال، ممن ضاعفوا إمداداتهم إلى القارة الأوروبية. وهم مهتمون للغاية بالحصول على هذه الأرباح الضخمة في المستقبل".

وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب على سؤال إحدى الصحفيات بشأن "السيل الشمالي-2" في 23 فبراير الماضي، وقال: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود، وحينها لن يكون هناك (السيل الشمالي-2)، سوف نتخلص منه". There will be no longer Nord Stream 2 we will bring an end to it.

وحينما سألته الصحفية مرة أخرى، عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المشروع برعاية ألمانية روسية. فتابع الرئيس الأمريكي: "أعدك بأننا سنتمكن من فعل ذلك"I promise you we will be able to do it.

المصدر: نوفوستي