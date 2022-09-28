ترامب يصف المدعية العامة في نيويورك بـ"الكارثة"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بسبب دعواها القضائية ضده واثنين من أبنائه بتهمة الاحتيال في ما يتعلق بمخالفات ضريبية.

واتهم ترامب، جيمس باستهدافه من أجل رفع مكانتها السياسية، وقال: "ليتيتيا جيمس كارثة، فهي تقضي سنوات في ملاحقتي... تقول إنني لا أدفع إلى المصارف وأتهرب من دفع الضرائب.. بينما البنوك راضية تماما. لقد استعادوا أموالهم.. في هذه الأثناء، لدينا قتلة يسيرون في الشارع".

واعتبر أن جيمس "لا تهتم بالجرائم العنيفة. لا تهتم بأي شيء سوى محاولة استخدام اسم ترامب لانتخابها.. إنها كارثة والجميع يعرف ذلك"، مضيفا: "معدل الجريمة في المناطق التي يديرها الديمقراطيون لا تصدق. وجيمس لم تفعل شيئا على الإطلاق بشأن جرائم العنف. إنها لا تريد أن تفعل شيئا حيال ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب، بعد أسبوع من رفع جيمس دعوى قضائية مدنية ضد ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور، وابنته إيفانكا، وآخرين بالاحتيال بعد 3 سنوات من بدء تحقيقاتها بشأن الممارسات المالية للرئيس السابق وعائلته في إطار "منظمة ترامب".

وورد في نص الدعوى أن ترامب وأفرادا من عائلته ومقربين منه قاموا بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات، بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية، وذلك خلال الفترة بين عامي 2011 و2021.

وقالت المدعية العامة إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق بمبلغ 250 مليون دولار، وحظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي"، ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة 5 سنوات.

كما قالت إن مكتبها يعتزم القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل. وكان ترامب نفى سابقا ارتكاب أي مخالفات مالية.

المصدر: The Hill