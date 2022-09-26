ليز تشيني: سأفعل ما بوسعي حتى لا يكون ترامب مرشحا لانتخابات 2024

قالت النائبة الأمريكية الجمهورية ليز تشيني، إنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من أن يكون مرشح الحزب لانتخابات 2024.

وأشارت تشيني في تصريح إلى أنه إذا حصل ذلك وأصبح ترامب مرشحا عن الحزب للرئاسة، فـ"لن أكون جمهورية بعد اليوم".

.@RepLizCheney on the 2024 presidential election: "I'm going to make sure Donald Trump, I'm going to do everything I can to make sure he is not the nominee. And if he is the nominee, I won't be a Republican." https://t.co/LStbZSQYaspic.twitter.com/zuZVjTwQjM — The Hill (@thehill) September 25, 2022

من جهة أخرى، شددت تشيني التي تشغل منصب نائب رئيس لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، على أن "أي تفاعل" لترامب مع اللجنة سيكون "تحت القسم ويخضع لعقوبات الحنث باليمين"، رافضة تحديد ما إذا كانت اللجنة تود الاستماع إلى الرئيس السابق.

وقالت إنه "إذا حدث ذلك، فسيطلب منه قول الحقيقة"، واصفة ترامب بأنه "مدمر أساسي للحزب الجمهوري".

ولفتت تشيني إلى ردود زملائها الأعضاء في الحزب على السجلات الرئاسية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب الشهر الماضي، باعتبارها "أحدث مثال"، مضيفة: "كبار الجمهوريين يحاولون لي الحقيقة في محاولة للدفاع عن حقيقة أن الرئيس السابق قد خزن في درج مكتب، أو في غرفة تخزين غير آمنة، في منتجع وثائق تحمل أعلى علامات التصنيف".

المصدر: The Hill