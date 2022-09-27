قديروف: كتيبة "أحمد-الجنوب" تتوجه إلى دونباس من الشيشان

قال حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن مجموعة من العسكريين من الجزء الثاني من كتيبة "أحمد-الجنوب" وبعض المتطوعين غادروا الشيشان إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث تابع قديروف إن المجموعة تضم "الجزء الثاني من كتيبة (أحمد-الجنوب) التابعة لوزارة الدفاع الروسية بقيادة قائدها، موسى إبلايف، إضافة إلى مجموعة من المتطوعين المدربين على التكتيكات القتالية داخل أسوار القوات الروسية بجامعة القوات الخاصة في غودرميس. كما ذهبت المجموعة الأولى من كتيبة (أحمد-الجنوب) برا إلى دونباس".

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ونشر قديروف مقطع فيديو يتحدث فيه المقاتلون عن موقفهم الحاسم في محاربة الفاشية، بينما كان أحد المقاتلين يرقص رقصة شعبية شيشانية في ممر الطائرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، 21 سبتمبر الجاري، عن التعبئة الجزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية، كما صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن هناك حاجة إلى السيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر، إلى جانب الأراضي المحررة في أوكرانيا، حيث سيتم استدعاء ما مجموعه 300 ألف من جنود الاحتياط، وهو ما يزيد قليلا عن 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا.

المصدر: نوفوستي