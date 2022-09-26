الكرملين: الأعداء والهستيريا المحلية يزيدان من حدة الموقف

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأخبار المزيفة والخداع بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة والتعبئة الجزئية أصبحت أكثر من الحقيقة.

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جاء ذلك في إفادته للصحفيين اليوم الاثنين، حيث تابع أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية بشأن جميع قوائم الاستدعاء، والتسريبات، وأشار إلى أن من يقوم بذلك هم الأعداء والخصوم، بمشاركة الهستيريا المحلية، لهذا يتعين "توخي الحذر الشديد هنا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، 21 سبتمبر الجاري، عن التعبئة الجزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية، كما صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن هناك حاجة إلى السيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر، إلى جانب الأراضي المحررة في أوكرانيا، حيث سيتم استدعاء ما مجموعه 300 ألف من جنود الاحتياط، وهو ما يزيد قليلا عن 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا.

المصدر: نوفوستي