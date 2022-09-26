الكرملين: يتم العمل على تصحيح الأخطاء في إجراء التعبئة الجزئية

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه توجد هناك حالات انتهاك خلال التعبئة الجزئية، مضيفا أن رؤساء المناطق وكذلك الصحفيين والمنظمات العامة يعملون على تصحيحها.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الرئيس بوتين يعرف عن حالات التعبئة الخاطئة وما هي الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن أجاب بيسكوف، اليوم الاثنين: "حقا توجد هناك حالات انتهاكات للمرسوم، ويعمل رؤساء بعض المناطق بنشاط من أجل تصحيح هذه الحالات. ويقوم الصحفيون الروس وممثلون عن المنظمات الاجتماعية بعمل حيوي وضروري للغاية. وهذا الأمر مهم للغاية".

وأكد أنه يتم إخبار قيادة المناطق الروسية ووزارة الدفاع الروسية بكل هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي