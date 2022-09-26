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جنرال إيطالي: بايدن يخطط لتقسيم أوروبا وإعادتها لحقبة الحرب الباردة

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جنرال إيطالي: بايدن يخطط لتقسيم أوروبا وإعادتها لحقبة الحرب الباردة
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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اعتبر القائد السابق لقيادة عمليات القوات المشتركة الجنرال الإيطالي ماركو بيرتوليني، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لتقسيم أوروبا عبر إطالة أزمة أوكرانيا، ومحاولات استنزاف روسيا.

وجاءت تصريحات بيرتوليني خلال مقابلة مع صحيفة L'Antidiplomatico الإيطالية، نشرت مؤخرا قال فيها إن الرئيس الأمريكي لا يريد السلام في أوكرانيا بقدر ما يريد بدء حرب استنزاف هناك من شأنها أن تجعل روسيا تُستنزف وأن تقسم أوروبا مرة أخرى إلى أجزاء غربية وشرقية كما حدث في أثناء الحرب الباردة.

كما أشار إلى أن العديد من أعضاء المجتمع الدولي قد كشفوا مخططات بايدن بشأن مصير أوروبا.

المصدر: L'Antidiplomatico 

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