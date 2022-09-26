شدد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف على ضرورة محاكمة فلاديمير زيلينسكي بتهمة الخيانة، على تسليمه إدارة أوكرانيا لواشنطن ولندن في مواجهة روسيا، وعمالته لهما.

وقال روغوف: "لقد خان زيلينسكي مصالح الدولة من خلال نقل السيطرة على البلاد إلى قوى خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا.. يجب رفع قضية جنائية ضده وضد المتواطئين معه منذ أمد بتهمة الخيانة".

وأضاف: "زيلينسكي في الواقع عميل أجنبي".

المصدر: نوفوستي