تجدد قصف الحرس الثوري الإيراني على كردستان العراق

استأنف الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع أحزاب المعارضة الإيرانية في كردستان العراق، وسط احتجاجات مستمرة في البلاد منذ الإعلان عن وفاة الشابة مهسا أميني قبل نحو 10 أيام.

وكالة "تسنيم" الإيرانية قالت إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري بدأت، صباح اليوم، جولة جديدة من عملياتها ضد مواقع من تصفهم طهران بـ "الجماعات الإرهابية" في إقليم كردستان العراق.

وأشارت إلى أن القوة البرية للحرس الثوري استأنفت "هجماتها بطائرات مسيرة ومدفعية".

وذكرت الوكالة أن الاستهداف الذي بدأ يوم السبت الماضي، جاء ردا على "الإجراءات الأخيرة التي قامت بها جماعة "كوملة"، و"الديمقراطية" لإثارة الفوضى، في المدن الحدودية".

وأوضحت أن الحرس الثوري استهدف مقرات هذه المجموعات في إقليم كردستان العراق وأعلنت أن هذه العملية ستستمر.

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وأضافت أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول تلك العملية لاحقا".

وكالة "مهر" الإيرانية نقلت عن بيان للعلاقات العامة في القوات البرية التابعة للحرس الثوري يوم السبت، أن "وحدات من قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة لهذه القوة بدأت عملياتها لتدمير مواقع الجماعات الإرهابية والمناهضة لإيران التابعة للغطرسة العالمية في المنطقة الشمالية من العراق".

وأضاف البيان أن تلك الجماعات التي يصفها بالإرهابية "عبرت في الأيام الأخيرة حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد عرضت بعض القواعد الحدودية لبلدنا للهجوم في شمال غرب البلاد".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية