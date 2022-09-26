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القوات الأوكرانية ترمي على منطقة كيروفسكي في دونيتسك ألغام "البتلة" المضادة للأفراد

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القوات الأوكرانية ترمي على منطقة كيروفسكي في دونيتسك ألغام
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك، إن الجيش الأوكراني رمى على منطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك ألغام "البتلة" المضادة للأفراد.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت المدينة بقذيفتين من طراز "أورغان" مشحونتين بهذه الألغام. 

وأضاف البيان: "تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية، استهدف منطقة كيروفسكي في دونيتسك، وخلاله تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من طراز أورغان مشحونتين بألغام مضادة للأفراد من طراز البتلة- PFM "Lepestok".

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وألغام PFM-1 هي ألغام متفجرة مضادة للأفراد، وتعني في الترجمة الحرفية "لغم شديد الانفجار"، ويعرف أيضا باسم "الببغاء الأخضر" أو "الفراشة" أو "البتلة"، ويمكن نشر هذه الألغام من قذائف الهاون والمروحيات والطائرات بأعداد كبيرة، حيث تنزلق الألغام دون أن تنفجر، وتنفجر عند لمسها.

المصدر: تاس

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