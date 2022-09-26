بايدن يعلن حالة الطوارئ الفيدرالية في فلوريدا مع اشتداد العاصفة "إيان"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ الفيدرالية في ولاية فلوريدا مع اشتداد العاصفة "إيان"، القادمة من البحر الكاريبي باتجاه الولاية.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية "إيان" التي بدأت في 23 ولا تزال مستمرة.

ويخول إجراء بايدن، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة الاستوائية "إيان" اليوم الاثنين، ليرتفع معها مستوى التحذير إلى الفئة الرابعة في منتصف الأسبوع الحالي.

المصدر: axios