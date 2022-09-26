حزب برلوسكوني: كلمة الفصل في تحديد مرشح رئاسة الحكومة تعود لرئيس إيطاليا

مع اقتراب فوز تحالف اليمين الوسط بالانتخابات التشريعية في إيطاليا، صرح أحد أقطابه حزب "فورتسا إيطاليا" بأن تحديد المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة سيتم بعد مشاورات مع رئيس البلاد.

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جاء ذلك بعد أن أعلنت جورجا ميلوني التي حل حزبها "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا) اليميني أولا في انتخابات الأحد، أنها ستقود الحكومة المقبلة.

وحسب المعلومات الأولية، يتصدر التحالف الذي يضم "إخوان إيطاليا" وحزب "الرابطة" بقيادة ماتيو سالفيني و"فورتسا إيطاليا" الذي يتزعمه سيلفيو برلوسكني، إضافة إلى حزب "نحن المعتدلون"، الانتخابات بحصوله على أكثر من 44% من الأصوات في مجلس الشيوخ ونحو 43% في مجلس النواب.

وحصل "إخوان إيطاليا" على نحو 26% من أصوات الناخبين، فيما أصبح حزب "الرابطة" ثاني قوة في التحالف مع 8,5% من الأصوات، يليه "فورتسا إيطاليا"(8%).

وقال أنطونيو تاجاني، نائب رئيس "فورتسا إيطاليا": "ليس لدينا أي تحيز ضد جورجا ميلوني، لكن القرار (بشأن من سيتم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء) سيتخذ بعد اجتماع برلسكوني وسالفيني وميلوني مع رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتايلا)، الذي ستكون له كلمة الفصل لأن هذا ما ينص عليه الدستور".

المصدر: وكالات