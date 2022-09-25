صحيفة: أوروبا تواجه تهديدا وجوديا بانجرارها إلى أزمة أوكرانيا

أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" أنه فيما تعمل واشنطن على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، تعاني أوروبا تقهقر قطاع الصناعة الرازح تحت ارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم.

وكتبت الصحيفة: "ستؤدي زيادة الفواتير جراء ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم إلى نقص المواد الخام الصناعية في أوروبا، بما في ذلك المعادن.. سيتبع ذلك انخفاض في الأرباح، مما سيؤدي إلى مشاكل في المؤسسات تنعكس على الصناعة التحويلية بأكملها".

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الجهات في الغرب، بدأوا بالتحدث عن عقبات جديدة أمام مساعدة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، أن أزمة الطاقة الحالية تشكل "تهديدا وجوديا" حقيقيا للصناعة في أوروبا وأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على مساعدة نفسه، لأنه ليس لديه نفوذ على القضية الأوكرانية، فيما الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للتدخل ومساعدة الحلفاء.

وتواجه الدول الغربية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الطاقة ومعدلات تضخم تاريخية نتيجة للعقوبات ضد روسيا، والعقوبات الجوابية التي ردت بها موسكو.

وجراء ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، ما بدأ يؤثر على قطاعات أخرى في الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي