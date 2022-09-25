القوات الأوكرانية تواصل قصفها لجمهورية دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت منطقة كيروفسكي في مايكيفكا، واستهدفتها بثلاث قذائف مدفعية من عيار 155 مم.

ووفقا لبيان القيادة، تم تسجيل هذا القصف، في الساعة 00.24 بالتوقيت المحلي (يتوافق مع توقيت موسكو).

وأضافت القيادة في بيانها: "في الساعة الخامسة والأربعين دقيقة من فجر اليوم، قصفت القوات الأوكرانية المركز السكني غولموفسكي بخمس قذائف مدفعية من عيار 152 مم. وفي الساعة السادسة وعشرة دقائق من صباح اليوم تم قصف منطقة كويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك بأربع قذائف مدفعية من عيار 155 مم. وبعد ذلك بعشرين دقيقة تعرض المركز السكني زايتسوفو للقصف بخمسة قذائف من نفس العيار".

وفي وقت لاحق من صباح اليوم فتحت المدفعية الأوكرانية نيرانها على عدة مناطق في عاصمة الجمهورية – مدينة دونيتسك، وقصفتها بالعديد من القذائف من عيار 155 مم.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن جيوش دول الناتو، تستخدم المدفعية من عيار 155مم. وقامت أوكرانيا بتصميم مركبة مدفعية ذاتية الحركة تحت اسم "بوغدان" من عيار 155مم، وانتجت منها نسخة واحدة فقط.

سبق للولايات المتحدة، أن زودت سلطات كييف، بمدافع هاوتزر بعيدة المدى من عيار 155 مم من طراز M-777 ، وتقوم القوات الأوكرانية باستخدامها بشكل مكثف لقصف المدن، بما في ذلك دونيتسك، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين.

المصدر: نوفوستي