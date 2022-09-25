قوات كييف قصفت مناطق الاستفتاء لتخويف المقترعين

استهدفت قوات كييف مناطق متفرقة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الثاني للاستفاء هناك على الانضمام إلى روسيا، في محاولة لتخويف المقترعين، وعرقلة التصويت.

وأعلن في جمهورية دونيتسك عن قصف القوات الأوكرانية أحياء زايتسيفو وبتروفسكي وكييف في مدينة دونيتسك، بثماني قذائف من عيار 152 مم، وثلاث 155 مم.

وفي لوغانسك أطلقت قوات كييف عشرة صواريخ "هيمارس" على مدينتي سيفيرودونتسك، وستاخانوف مساء السبت.

وفي زاباروجيه، قصفت القوات الأوكرانية صومعة للحبوب ومخازن الأسمدة في ضواحي مدينة توكماك بالمقاطعة.

المصدر: نوفوستي