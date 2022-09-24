مهاتير محمد: مستعد لرئاسة الحكومة الماليزية مجددا

أكد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد أنه مستعد لرئاسة الوزراء مجددا، إن لم يبرز مرشح آخر يكون أنسب لهذا المنصب.

ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية عن مهاتير محمد رئيس تحالف "جيركان تاناه إير" وتعنى بلغة الملايو "حركة الوطن"، قوله في جلسة حوارية بمدينة بانجي إنه سيتولى منصب رئيس الوزراء الماليزي لمدة عام واحد فحسب، وليس لفترة الولاية بأكملها، حال اختياره للمنصب.

وأضاف: "إذا كان الإصرار مستمرا من جانب أبناء الشعب لتولى منصب رئيس الوزراء مجددا، فسوف أجد صعوبة في أن أفكر في مصلحتي فقط.. ومع ذلك إذا لم يكن هناك مرشحون مناسبون واستمر الإصرار من المواطنين، فسوف أقبل المنصب".

ولكن رئيس الوزراء الماليزي السابق قال إنه يفضل "الراحة" بدلا من الانخراط في سياسة البلاد بشكل مباشر.

وتابع مهاتير بالقول: "على الرغم من أنني أفضل الراحة، إلا أنني سأستمر في القيام بدوري كمقصد مرجعي أو تقديم المشورة للآخرين بشأن الأمور المؤثرة على البلاد".

المصدر: وكالات