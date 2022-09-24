مقتل اثنين من المدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

قال عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كولميزين، إن امرأة لقت حتفها خلال قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في المدينة.

وأضاف العمدة: "قصفت القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بالمدفعية من عيار 155 مم، ونجم عن ذلك مقتل امرأة، وكذلك تضرر عدة مبان سكنية ومرجل لتسخين المياه في المنطقة. ولا يزال القصف مستمرا".

إقرأ المزيد

من جانبها قالت قوات الدفاع الشعبي في الجمهورية، في بيان اليوم، إن الجيش الأوكراني قصف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط مدينة دونيتسك.

وأضاف البيان: "أسفر القصف الأوكراني عن مقتل رجل مدني يجري التحقق من هويته حاليا".

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة فوروشيلوفسكي بقذائف المدفعية من عيار 155 مم.

المصدر: نوفوستي