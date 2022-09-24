 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية

مقتل اثنين من المدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

أخبار العالم

مقتل اثنين من المدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuyg

قال عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كولميزين، إن امرأة لقت حتفها خلال قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في المدينة.

وأضاف العمدة: "قصفت القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بالمدفعية من عيار 155 مم، ونجم عن ذلك مقتل امرأة، وكذلك تضرر عدة مبان سكنية ومرجل لتسخين المياه في المنطقة. ولا يزال القصف مستمرا".

إقرأ المزيد
دونيتسك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 بقصف أوكراني
دونيتسك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 بقصف أوكراني

من جانبها قالت قوات الدفاع الشعبي في الجمهورية، في بيان اليوم، إن الجيش الأوكراني قصف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط مدينة دونيتسك.

وأضاف البيان: "أسفر القصف الأوكراني عن مقتل رجل مدني يجري التحقق من هويته حاليا".

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة فوروشيلوفسكي بقذائف المدفعية من عيار 155 مم.

المصدر: نوفوستي  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا