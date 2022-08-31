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دونيتسك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 بقصف أوكراني

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دونيتسك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 بقصف أوكراني
Sputnik
القصف الأوكراني على دونيتسك
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أعلنت جمهورية دونيتسك مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في اليوم الأخير جراء قصف قوات كييف لمناطق الجمهورية.

وقال مكتب دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار: "اعتبارا من الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي) بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في 31 أغسطس 2022 24 شخصا، حيث قتل 4 وأصيب 20، من بينهم 5 عند نقطة تفتيش نوفوترويتسكوي التي تم تحريرها".

وأشار إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت 417 قذيفة من عيارات مختلفة على أراضي الجمهورية في اليوم الأخير.

 

المصدر: "تاس"

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