دونيتسك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 بقصف أوكراني

أعلنت جمهورية دونيتسك مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في اليوم الأخير جراء قصف قوات كييف لمناطق الجمهورية.

وقال مكتب دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار: "اعتبارا من الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي) بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في 31 أغسطس 2022 24 شخصا، حيث قتل 4 وأصيب 20، من بينهم 5 عند نقطة تفتيش نوفوترويتسكوي التي تم تحريرها".

وأشار إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت 417 قذيفة من عيارات مختلفة على أراضي الجمهورية في اليوم الأخير.

المصدر: "تاس"