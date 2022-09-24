مجلة أمريكية تكشف المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني مع الدبابات الغربية

قالت مجلة Military Watch Magazine، إن الدول الغربية استنفدت تقريبا مخزون دبابات "تي-72" ولذلك تضطر لتسليم أوكرانيا دبابات "تي-55" معدلة، لكن سلطات كييف لا تملك ذخيرة لها.

وأشارت المجلة، إلى أنه تم تسليم أوكرانيا، الدبابات السلوفينية M-55 ، المبنية على أساس الدبابة السوفيتية من طراز "تي-55". وتتميز الدبابات السلوفينية بتطوير محركها وتدريعها ، بالإضافة إلى تزويدها بمدفع الناتو من عيار 105 مم.

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وأضافت المقالة: "ولكن هناك شكوك حول فائدة الدبابة السلوفينية M-55 ، بالنسبة لأوكرانيا، بسبب عيار مدفعها الرئيسي الذي لا يتوافق مع أنواع الذخيرة المتوفرة لدة الجيش الأوكراني.

وأوضحت المجلة، أن الغرب اضطر للبدء في نقل مثل هذه الأسلحة إلى كييف بعد نفاد دبابات T-72 لدى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الشرقية بالكامل تقريبا.

ونوهت المقالة، بأن سلوفينا سلمت أوكرانيا كل الدبابات المتوفرة لديها، وستحصل بدلا عنها ناقلات جند مدرعة وشاحنات بعجلات من ألمانيا.

المصدر: نوفوستي