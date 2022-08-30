الاتحاد الأوروبي.. لن نتوقف عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

أكد وزراء دفاع بلدان الاتحاد الأوربي استعداد دولهم لمواصلة تقديم كل ما يلزم من دعم عسكري لأوكرانيا.

وصرح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الذي حضره 27 وزير دفاع من دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة من المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا وأن الاتحاد يعد خطة عسكرية لتدريب الجيش الأوكراني على الأراضي الأوروبية بهدف رفع مستوى تصديه "للغزو الروسي" .

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ونفى بوريل صحة الشائعات التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي توقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح خلال فترة الصيف لعدم إجماع وزراء الدفاع على قرار الدعم العسكري، مبررا ذلك بأن وزراء دفاع دول الاتحاد لا يمكنهم اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأطراف قبل الحصول على ضوء أخضر من القيادات السياسية للاتحاد.

من جانبه قال وزير لوكسمبورغ فرانسوا باوش: "لست متأكدا ما إذا كانت هذه الطريقة الصحيحة للمساعدة".

بينما عبرت الوزيرة النمساوية كلوديا تانر عن مخاوفها من إمكانية تنفيذ هذه المهمة وأضافت: "من وجهة نظرنا هنالك العديد من المسائل تحتاج إلى إجابات".

فيما أشار الوزير السلوفاكي ياروسلاف ناد "أن بلاده مستعدة لاستضافة التدريبات"

واختتم بوريل تصريحاته بالقول لن نتوقف عن تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لأوكرانيا مهما كلفنا الأمر.

المصدر: وكالات