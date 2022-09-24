وزير أوروبي: لا حل لأزمة أوكرانيا دون اتفاق بين موسكو وواشنطن

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إنه لا يمكن حل الأزمة في أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة، بغض النظر غن قبول الدول الأخرى مثل هذه النتيجة أم لا.

وأضاف سيارتو، في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعتقد - على الرغم من أنني قد أكون مخطئا، وهذا موقف لا يحظى بالشعبية - لكنني أعتقد حقا أنه بدون الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة، وبدون مناقشات بين روسيا والولايات المتحدة، لن يتم حل هذا الوضع ، سواء أحببنا ذلك أم لا. هذا هو موقفنا، وهو قد لا يكون صحيحا، لكنني أعتقد أنه من أجل حل هذا الوضع يجب في أقرب وقت ممكن إطلاق الحوار الروسي الأمريكي الذي يعتبر ضروريا".

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وخلال حديثه، علق الوزير كذلك على إمكانية إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي نوقش في وسائل الإعلام الغربية منذ شهور عديدة. وأشار سيارتو، إلى أن الاتفاقات بين دول الحلف جعلت من الممكن حتى الآن، تجنب انتشار قوات الناتو في أوكرانيا.

وقال وزير خارجية هنغاريا: "نود أن تظل هذه القرارات سارية المفعول لاحقا".

المصدر: نوفوستي