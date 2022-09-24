استمرار التصويت في اليوم الثاني من استفتاءات دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون

دخلت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمناطق المحررة في مقاطعتي زابوروجبه وخيرسون، اليوم السبت، في اليوم الثاني من عمليات الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا.

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وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في لوغانسك يلينا كرافتشينكو إن 461 مركز اقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم السبت، كما أنه من المقرر انطلاق 621 مجموعة متنقلة من موظفي اللجان الانتخابية إلى أنحاء الجمهورية بهدف إجراء التصويت خارج مقرات مراكز الاقتراع.

وذكرت رئيسة لجنة الانتخابات في خيرسون مارينا زاخاروفا أن جميع اللجان الانتخابية المحلية الـ198 في المنطقة بدأت العمل في الموعد المقرر صباح اليوم. وأعربت عن أملها بأن يشهد التصويت اليوم إقبالا عاليا، مثلما كان عليه الأمر أمس، مشيرة إلى أن 11,3 ألف من سكان خيرسون الذين اضطروا للنزوح إلى روسيا، شاركوا في الاستفتاء أمس في مناطق إقامتهم.

وأكدت رئيسة لجنة الانتخابات في زابورجيه غالينا كاتوشينكو أن عملية التصويت استؤنفت في المنطقة دون تأخير، وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل اي انتهاكات بحلول صباح اليوم.

ومع استمرار الاستفتاءات، لا تزال دونباس والمناطق المحررة تتعرض لقصف أوكراني، حيث أعلنت سلطات دونيتسك عن إطلاق عدة قذائف أوكرانية من عيار 152 مم على أربع بلدات في الجمهورية فجر اليوم السبت، فيما أعلنت سلطات لوغانسك صباح اليوم عن إطلاق 24 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيماس" في أربع غارات على مناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.

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وانطلق التصويت أمس الجمعة وسيستمر أربعة أيام أخرى حتى 27 سبتمبر. ولأسباب أمنية سيجري التصويت خلال الأيام الأربعة الأولى في المنازل بشكل أساسي وفي اليوم الأخير ستستضيفه مراكز الاقتراع. وفتحت مراكز اقتراع للاجئين في أماكن إقامتهم بروسيا.

وشهد أول أيام الاستفتاء إقبالا كبيرا على التصويت، حسب بيانات لجان الانتخابات المعنية.

المصدر: وكالات