أعلنت اللجان الانتخابية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه جنوبها عن إقبال كبير على الاقتراع في اليوم الأول من استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية أن نسبة الإقبال بلغت 23.64% في اليوم الأول من التصويت، مشيرة إلى عدم تسجيل أي انتهاكات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية إن نسبة الإقبال وصلت إلى 21.97% حتى الساعة الثامنة مساء الجمعة بتوقيت موسكو، حيث أدلى 298 ألفا و900 مواطن بأصواتهم.

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وفي مقاطعة زابوروجيه بلغت نسبة الإقبال على الاقتراع 20.52%، حسب المعطيات الأولية للجنة الانتخابات المحلية.

وفي مقاطعة خيرسون بلغت هذه النسبة 15.31% حتى نهاية اليوم الأول للتصويت.

وأكدت رئيسة لجنة الانتخابات في المقاطعة "عدم تسجيل انتهاكات خطيرة، باستثناء عدة استفزازات منفردة".

وانطلق التصويت في الاستفتاء على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا صباح الجمعة، ومن المقرر أن يستمر 5 أيام حتى الـ27 من سبتمبر الجاري ضمنا.

المصدر: نوفوستي