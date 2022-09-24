إلغاء اجتماع لافروف - بيربوك يثير استياء قراء Die Welt

يناقش قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية بنشاط، إلغاء اللقاء والمباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والألمانية أنالينا بيربوك.

وقال أحد القراء: "رفضت بيربوك اللقاء مع لافروف، وهذا تصرف نموذجي ومعتاد جدا من جانبها. وزيرة الخارجية ترفض الدبلوماسية خاصة عندما تضطر للجلوس أمام دبلوماسي رفيع المستوى يتقن عمله جيدا".

إقرأ المزيد

وأضاف آخر: "بيربوك على الأغلب فرحت بإلغاء اللقاء، لأنه كان يعتبر بمثابة كارثة بالنسبة لها".

وقال أحد المستخدمين: "بيربوك، عبارة عن طفة في مقعد وزير الخارجية. هذا المنصب يجب ان يشغله دبلوماسي مختص".

وتابع قارئ آخر القول: "من ينظر بجدية إلى بيربوك؟ لذلك ما الداعي لدخول لافروف في مفاوضات معها؟".

المصدر: نوفوستي