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"لغة الفاشية"... رعب في ألمانيا من تصريح بيربوك بشأن أوكرانيا

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Globallookpress
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قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، في مقال لصحيفة  Junge Welt ، إن زعم وزيرة خارجية بلاده أنالينا بيربوك بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ينقذ الأرواح، يمكن تسميته بـ "لغة الفاشية"

وأضافت المقالة: "بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، يموت الناس في دونباس، لكن بيربوك صاغت مقولتها: حياة البشر على الجانب الآخر لا تهم ولا تؤخذ بالحسبان".

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في الوقت نفسه، يشير كاتب المقالة، إلى أنه يمكن الاستنتاج من تصريحات بربوك والمستشار أولاف شولتس حول المساعدة العسكرية لأوكرانيا، أنهما لا يريدان حدوث مفاوضات أو على الأقل الحد الأدنى أخذ مصالح روسيا بالاعتبار.

وقال: "وطالما ساد مثل هذا الجو، فكل شيء يصبح ممكنا في هذا النزاع. عمل الناتو على مدى 30 عاما لتطويق روسيا بأسلحة هجومية".

المصدر: نوفوستي

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