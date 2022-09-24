بودابست تدعو إلى عدم السماح بمواجهة مباشرة بين روسيا والناتو

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن بلاده تعتقد أنه من المهم جدا حاليا منع انتقال التوتر بين روسيا والناتو إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، لن ترضي عواقبها أيا من الجانبين.

وأضاف سيارتو في حديث لوكالة "نوفوستي": "إذا أردتم رأيي، هذا الأمر هو الأكثر أهمية – يجب تجنب أي نزاع مباشر بين روسيا وحلف الناتو، لأن هذا سيقودنا إلى عواقب لا يريدها أي من الطرفين".

وأشار الوزير الهنغاري، إلى أنه مثل العديد من أبناء جيله، كان يأمل في السابق بأن لا يعاني أبدا من ويلات الحرب التي حلت بوالديه.

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وتابع سيارتو القول: "ولكن تبين في نهاية فبراير، أن هذا الأمل وهذا التوقع كان وهما. لا نريد تعريض وجود الكوكب للخطر، لأن الصراع المباشر بين الناتو وروسيا ليس له نهاية، والجميع يفهم ما يعنيه ذلك. ولهذا السبب في كل مرة نلتقي فيها مع زملائنا من الناتو، تكون المهمة الأولى بالنسبة لنا هي منع نشوب نزاع مسلح بين روسيا والناتو ".

المصدر: نوفوستي