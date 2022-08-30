وزير خارجية هنغاريا يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن تصعيد الصراع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إنه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيطلب وقف الإجراءات التي تهدف إلى تصعيد الصراع الأوكراني.

وقال سيارتو: "اليوم، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سأطلب أن ننسى أخيرا المقترحات التي تنطوي على خطر المزيد من التصعيد.. والتركيز أخيرا على إحلال السلام في أوروبا".

ووفقا له، إذا لم يتحقق السلام في القريب العاجل، فإن عواقب الصراع ستصبح أكثر مأساوية، لأن المزيد من الناس سيصبحون لاجئين، وستحل أزمة غير مسبوقة بأوروبا و"ستصبح قضية إمدادات الطاقة في أوروبا أكثر خطورة".

المصدر: نوفوستي