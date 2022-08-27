هنغاريا: نرفض أي عقوبات إضافية على روسيا حفاظا على استقرارنا السياسي

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بودابست لا ترغب حتى في الخوض بأي نقاش حول الالتحاق بعقوبات إضافية ضد روسيا في قطاع الطاقة، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي في بلادنا.

وقال سيارتو في تصريح إن "هنغاريا ليست مستعدة حتى لمناقشة أي عقوبات أخرى ضد روسيا في قطاع الطاقة، لا على الغاز ولا على النفط".

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وأضاف أن بلاده لا تقف وحدها في قضية عدم الانحياز للعقوبات المفروضة على روسيا، موضحا أن هذا "عامل استقرار سياسي وشجاعة سياسية" وهو ما "لا تملكه" بعض الدول الأخرى.

وأكد أن الدول التي لم تنضم إلى القيود المعادية لروسيا تتعرض حاليا للضغط من "التيار الليبرالي".







المصدر: RT