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فضيحة في إستونيا.. رئيسة الوزراء "متلبسة" بمدفأة كهربائية (صورة)

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فضيحة في إستونيا.. رئيسة الوزراء
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency.
رئيسة الوزراء الإستونية/ كايا كالاس (صورة أرشيفية)
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تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بينما ظهرت في خلفيتها مدفأة كهربائية إضافية.

فضيحة في إستونيا.. رئيسة الوزراء
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رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، "متلبسة" بمدفأة كهربائية

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ما يثير الحرج هو دعوة رئيسة الوزراء مواطنيها للاستعداد للمشكلات المحتملة مع التيار الكهربائي، وخفض درجات الحرارة داخل المنازل حتى +17 درجة مئوية. وهو ما دفع بعض المستخدمين للسخرية وطرح أسئلة من عينة: "أين شرطة المناخ؟".

وكانت رئيسة وزراء كالاس قد قالت في وقت سابق إن إستونيا تستعد لـ "قطع طارئ" مع النظام الكهربائي الروسي لعدة سنوات.

المصدر: تليغرام

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