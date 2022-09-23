فضيحة في إستونيا.. رئيسة الوزراء "متلبسة" بمدفأة كهربائية (صورة)
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency.
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تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بينما ظهرت في خلفيتها مدفأة كهربائية إضافية.
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ما يثير الحرج هو دعوة رئيسة الوزراء مواطنيها للاستعداد للمشكلات المحتملة مع التيار الكهربائي، وخفض درجات الحرارة داخل المنازل حتى +17 درجة مئوية. وهو ما دفع بعض المستخدمين للسخرية وطرح أسئلة من عينة: "أين شرطة المناخ؟".
وكانت رئيسة وزراء كالاس قد قالت في وقت سابق إن إستونيا تستعد لـ "قطع طارئ" مع النظام الكهربائي الروسي لعدة سنوات.
المصدر: تليغرام