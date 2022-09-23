ضربة روسية تقذف ناقلة جنود مدرعة أوكرانية فوق السياج

قذفت ضربة روسية ناقلة جنود مدرعة أوكرانية، فوق سياج مصنع نيكولاييف لإنتاج الدبابات، وسقطت على ممر للمشاة خارج هذه المنشأة الحيوية.

دلت على ذلك صورة من نيكولاييف أرسلها أحد سكان دونيتسك إلى وكالة "نوفوستي".

وفي الصورة، ظهرت العربة المدرعة مقلوبة، على خلفية سياج خرساني. وأوضح سيرغي ليبيديف الذي أرسل الصورة، أنه استلمها من معارفه في مدينة نيكولاييف، ونقل عنهم أن الحادث وقع يوم 19 سبتمبر.

وقال ليبيديف: "قصف الجيش الروسي في ذلك اليوم، منشآت استراتيجية في مدينة نيكولاييف. في الصورة نرى عواقب إحدى هذه الضربات. تم التقاطها في مصنع لإصلاح المعدات والآليات العسكرية الثقيلة. نتيجة القصف، طارت إحدى ناقلات الجند المدرعة فوق السياج وسقطت على معبر للمشاة".

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ويشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أفادت في 20 سبتمبر بأنه نتيجة لاستهداف نيكولاييف، تم تدمير ورشات مصنع المدرعات، حيث كان يجري إصلاح المعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي