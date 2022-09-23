لافروف بحث مع نظيره الهنغاري التعاون في قطاع الطاقة

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، التقى مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت الوزارة الروسية، أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء، التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، مع مراعاة الأوضاع الدولية غير المواتية.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، في ختام لقاء الوزيرين: "ناقش وزيرا خارجية البلدين، المجالات الواعدة للتعاون الاقتصادي-التجاري بين روسيا وهنغاريا، وكذلك المهام العملية لمواصلة تطوير التعاون في مجال الطاقة، مع مراعاة الوضع الدولي غير المواتي".

وأضاف البيان: "وجرى بين الوزيرين، تبادل لوجهات النظر حول بعض قضايا نشاطات الأمم المتحدة، وتم بحث المشاكل الدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: نوفوستي