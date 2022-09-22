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لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

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لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)
Sputnik
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عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عددا من الاجتماعات في نيويورك على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى لافروف، الذي وصل إلى نيويورك الأربعاء، عددا من نظرائه وزراء الخارجية وقادة دول ومسؤولين دوليين، من بينهم:

رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

فوستين آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

إيناسيو كاسياس، رئيس الاتحاد السويسري

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

سامح شكري، وزير الخارجية المصري

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

كارلوس فاريا، وزير خارجية فنزويلا

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

تشابا كوروشي، رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

روخيليو مايتا، وزير خارجية بوليفيا

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

كارلوس ألبيرتو فارنسا، وزير خارجية البرازيل

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

وانغ يي، وزير الخارجية الصيني

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

كما شارك لافروف في اجتماع عمل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

كما حضر لافروف لقاء "ثلاثي أستانا" مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتركي مولود تشاووش أوغلو، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن.

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)
لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)
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لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ومن المتوقع أن يعقد لافروف في الأيام المقبلة اجتماعات مع قادة ومسؤولين دوليين آخرين، بينهم الأمين العام للأمم النتحدة أنطونيو غوتيريش، ويلقي كلمة من منبر الأمم المتحدة يوم السبت.

المصدر: RT

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