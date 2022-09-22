لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عددا من الاجتماعات في نيويورك على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى لافروف، الذي وصل إلى نيويورك الأربعاء، عددا من نظرائه وزراء الخارجية وقادة دول ومسؤولين دوليين، من بينهم:

رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فوستين آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

إيناسيو كاسياس، رئيس الاتحاد السويسري

سامح شكري، وزير الخارجية المصري

كارلوس فاريا، وزير خارجية فنزويلا

تشابا كوروشي، رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

روخيليو مايتا، وزير خارجية بوليفيا

كارلوس ألبيرتو فارنسا، وزير خارجية البرازيل

وانغ يي، وزير الخارجية الصيني

كما شارك لافروف في اجتماع عمل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

كما حضر لافروف لقاء "ثلاثي أستانا" مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتركي مولود تشاووش أوغلو، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن.

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ومن المتوقع أن يعقد لافروف في الأيام المقبلة اجتماعات مع قادة ومسؤولين دوليين آخرين، بينهم الأمين العام للأمم النتحدة أنطونيو غوتيريش، ويلقي كلمة من منبر الأمم المتحدة يوم السبت.

المصدر: RT