 
مباشر

لافروف: الاستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا رد على دعوة زيلينسكي لرحيل الروس

أخبار العالم

لافروف: الاستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا رد على دعوة زيلينسكي لرحيل الروس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tulg

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون شرق وجنوب أوكرانيا، هي رد على دعوة فلاديمير زيلينسكي الروس هناك للرحيل عن أوكرانيا.

وقال لافروف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "السيد زيلينسكي في 5 أغسطس من العام الماضي، نصح كل من يتحدث الروسية في أوكرانيا بالمغادرة إلى روسيا من أجل أطفالهم وأحفادهم".

وأضاف لافروف: "يبدو لي أن القرارات التي اتخذها سكان عدد من مناطق أوكرانيا في شأن إجراء الاستفتاءات، جاءت ردا على دعوات زيلينسكي هذه".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا