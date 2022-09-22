لافروف: الاستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا رد على دعوة زيلينسكي لرحيل الروس

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون شرق وجنوب أوكرانيا، هي رد على دعوة فلاديمير زيلينسكي الروس هناك للرحيل عن أوكرانيا.

وقال لافروف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "السيد زيلينسكي في 5 أغسطس من العام الماضي، نصح كل من يتحدث الروسية في أوكرانيا بالمغادرة إلى روسيا من أجل أطفالهم وأحفادهم".

وأضاف لافروف: "يبدو لي أن القرارات التي اتخذها سكان عدد من مناطق أوكرانيا في شأن إجراء الاستفتاءات، جاءت ردا على دعوات زيلينسكي هذه".

المصدر: نوفوستي