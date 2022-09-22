زعيم عربي وممثل بوتين يشاركان في جنازة شينزو آبي الرسمية

يشارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وممثل الرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي، ميخائيل شفيدكوي، بالجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

جاء ذلك ضمن القائمة التي أصدرتها وزارة الخارجية اليابانية التي ستشارك في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، المقامة يوم 27 سبتمبر الجاري.

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وكان رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، قد أصيب بجروح قاتلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في محافظة نارا، 8 يوليو الماضي، حيث أطلق قاتله، تيتسويا ياماغامي، 41 عاما، النار على آبي من ظهره مرتين من سلاحه يدوي الصنع. فأصابت الطلقة الثانية رئيس الوزراء في رقبته وصدره، ما أدى إلى مقتله. وقال الأطباء إن الجرح كان عميقا في الصدر إلى حد وصوله إلى القلب، ومات شينزو آبي متأثرا بفقدان الدم. وقد جرت مراسم الجنازة وحرق الجثمان في 12 يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تقام جنازة آبي الرسمية، 27 سبتمبر، ما تسبب في ردود فعل متباينة في المجتمع بسبب اتخاذ هذا القرار في اجتماع حكومي دون مشاركة البرلمان، ومن المتوقع أن يحضر الجنازة حوالي 6 آلاف شخص من وفود أجنبية، إضافة إلى ممثلين عن السلطات الإقليمية والمركزية في اليابان. وسيحضر الجنازة 6 من أفراد الأسرة الإمبراطورية، من بينهم ولي العهد، أكيشينو، وعقيلته، وسيتم نصب مذبح للزهور للمواطنين العاديين.

ومن بين القائمة التي أصدرتها الخارجية اليابانية: رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس السيريلانكي، رانيل ويكراماسينغي، ورئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل وغيرهم.

المصدر: نوفوستي