اليابان توسّع نطاق العقوبات ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا.

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وفي اجتماع للوزير الياباني مع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع G7، أكد الوزير نية السلطات اليابانية توسيع قائمة الشركات الروسية ذات الصلة بالقطاع العسكري، التي فرضت ضدها قيود على التصدير، إضافة إلى تأكيد وزراء المجموعة عزمهم على مواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، واتخاذ الإجراءات لضمان أمن الغذاء والطاقة.

وكانت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قد بدأت في فرض عقوبات ضد روسيا، لا سيما على شراء موارد الطاقة، وهو ما تسبب في موجة تضخم وغلاء في أسعار الكهرباء في عموم القارة الأوروبية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وستوجه العقوبات الغربية ضد روسيا ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي