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بريطانيا ترحب بدور السعودية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأكرانيا

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بريطانيا ترحب بدور السعودية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأكرانيا
AP
رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس
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رحبت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، بالأنباء عن الإفراج عن 5 أسرى بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا ونقلهم إلى الرياض.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت ليز تراس: "أنباء مرحب بها جدا عن عودة خمسة مواطنين بريطانيين كان يحتجزهم "وكلاء روسيا" في شرق أوكرانيا، بسلام ما يطوي صفحة أشهر من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم"، على حد قولها.

وشكرت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي والمملكة العربية السعودية للمساعدة في الإفراج عنهم.

المصدر: "فرانس برس"

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