بريطانيا ترحب بدور السعودية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأكرانيا

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، بالأنباء عن الإفراج عن 5 أسرى بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا ونقلهم إلى الرياض.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت ليز تراس: "أنباء مرحب بها جدا عن عودة خمسة مواطنين بريطانيين كان يحتجزهم "وكلاء روسيا" في شرق أوكرانيا، بسلام ما يطوي صفحة أشهر من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم"، على حد قولها.

وشكرت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي والمملكة العربية السعودية للمساعدة في الإفراج عنهم.

Hugely welcome news that five British nationals held by Russian-backed proxies in eastern Ukraine are being safely returned, ending months of uncertainty and suffering for them and their families. — Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022

المصدر: "فرانس برس"