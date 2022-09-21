وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تحاول "شراء" لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إيران تحاول "شراء" لبنان من خلال جعله بعتمد على "حزب الله" في الوقود وإصلاح شبكة الكهرباء الفاشلة في البلاد.

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وأوضح بيني غانتس قائلا: "إيران، من خلال "حزب الله"، تحاول شراء لبنان من خلال توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات الطاقة".

وأضاف غانتس: "اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران قد يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة"، محذرا من أن المواطنين اللبنانيين "هم من سيدفعون الثمن".

وفي إشارة إلى خطط لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش البحري، الذي تعرض للتهديد من قبل "حزب الله" في الأشهر الأخيرة، أشار غانتس إلى أن إسرائيل لن تذعن لـ "فرضيات" إيران أو وكلائها "الإرهابيين"، على حد قوله.

,تابع: "هذا صحيح أيضا، بخصوص حريتنا في العمل وسط أي تهديد لمواطني إسرائيل يتطور على الحدود وخارجها"، في إشارة إلى الضربات الجوية في سوريا والأعمال التي نسبت لإسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"