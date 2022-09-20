روغوف: انضمام زابوروجيه إلى روسيا سيساعد في حل الأزمة بشكل أسرع

صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، بأن انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا سيساعد في حل الأزمة وإنهاء الأعمال العسكرية بشكل أسرع.

وقال روغوف في مقابلة مع "RT": "العودة إلى وطننا الأصلي والانضمام الى روسيا، سيساعد في حل الأزمة بشكل أسرع".

وأكد روغوف، على أن الانضمام إلى روسيا سيغير أيضا آراء أولئك الذين ما زالوا مستعدين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، مضيفا: "سيعلم الناس أن روسيا هنا إلى الأبد، وبعد ذلك سيتخذون القرار الصحيح بسرعة، ويلقون أسلحتهم ويقفون بجانب شعبهم، أبناء وطنهم".

وسيتم إجراء استفتاء الانضمام الى روسيا في مقاطعة زابوروجيه في 23-27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي