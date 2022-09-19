شبه جزيرة القرم تساعد مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه لإجراء تصويت الانضمام الى روسيا

صرح سيناتور شبه جزيرة القرم سيرغي تسيكوف، بأن سلطات القرم تواصل المساعدة في التحضير للتصويت حول إعادة توحيد دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه مع روسيا.

وقال تيسكوف: "دعونا نشارك تجربتنا حول كيفية تنظيم التصويت وإجرائه، بشكل عام حتى الآن نجري مشاورات معينة في مكان ما، ونتواصل ونتحدث عن كيفية التحضير للتصويت، وكيفية إجرائه بالمساعدة من جانبنا، وكذلك من جانب روسيا بأكملها، سيكون الأمر خطيرا للغاية، وأعتقد أنه سيكون هناك العديد من المراقبين من السلطات الروسية خلال التصويت، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم".

أوضح أن: "القرم وخيرسون وزابوروجيه ولوغانسك ودونيتسك على اتصال دائم، منذ عام 2014، علاقاتنا جيدة للغاية أعتقد أن شبه جزيرة القرم أصبحت موطنا ثانيا لهم، وشاركوا في العديد من الأحداث التي جرت هنا، حسنا، ماذا بالنسبة لخيرسون وزابوروجيه، تم تنفيذ ذلك (تقوية العلاقات) خلال الأشهر الستة الماضية حتى الآن، العلاقات دافئة وودية، ويمكن أن تكون المساعدة مختلفة للغاية".

المصدر: تاس