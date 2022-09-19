بوشلين يدعو باسيتشنيك لتنسيق تصويت الانضمام الى روسيا

اقترح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، مع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، تنسيق جهود سلطات الجمهوريتين في التحضير للتصويت حول انضمامهم الى روسيا.

وقال بوشلين في مقطع فيديو بقناته على "تيليغرام": "أعتقد أننا بحاجة إلى إعداد بعض النقاط معا، يجب أن تكون بعض الإجراءات متزامنة. لدي اقتراح لتوحيد جهود إدارات رؤساء الجمهوريات، وأجهزة البرلمانات حتى يطوروا تلك الخطوات، بخوارزمية الإجراءات التي ستسمح لنا ببدء مسألة التحضير للاستفتاء".

كما دعا بوشلين باسيتشنيك إلى العمل بشكل مشترك في قضايا الأمن وتنظيم التصويت.

وقال بوشلين: "أقترح إعطاء تعليمات لقوات الأمن بشكل مشترك بحيث يعملون معا على المشكلات أمنية في ضوء القصف من القوات الأوكرانية الأيام والأسابيع الأخيرة".

المصدر: نوفوستي