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إسرائيل تعتمد تعيين سفيرة جديدة في تركيا

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إسرائيل تعتمد تعيين سفيرة جديدة في تركيا
Gettyimages.ru
علما تركيا وإسرائيل
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أفاد الإعلام العبري بأن لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية وافقت على تعيين إيريت ليليان في منصب سفيرة إسرائيل في تركيا.

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وبحسب ما ذكرت قناة "I24"، عملت ليليان خلال العامين الماضيين كمسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة بعد طرد السفير السابق، إيتان نائيه، من تركيا في مايو 2018.

في حين قرر الجانبان استئناف العلاقات الدبلوماسية عبر كامل الهيئات الرسمية، وفق ما أعلن قبل شهر من اليوم، ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد.

وجرى الاتفاق على استعادة السفيرين والقنصلين العامين، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لابيد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

هذا وأشارت "I24" إلى أن لجنة التعيينات وافقت أيضا على تعيين روت بار في القنصلية العامة لإسرائيل في شنغهاي، وإسماعيل خالدي سفيرا لإسرائيل في عشق أباد، عاصمة تركمانستان. 

المصدر: "I24"

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