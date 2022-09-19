بعد أضرار "كارثية" في بورتوريكو.. الإعصار فيونا يضرب الدومينيكان

تسبب الإعصار فيونا بأمطار غزيرة في جمهورية الدومينيكان، بعدما خلف فيضانات وأضرارا جسيمة في جزيرة بورتوريكو الأميركية، حيث ترك السكان بدون كهرباء.

وبعد الأضرار التي وصفها، بيدرو بييرلويسي، حاكم بورتوريكو بأنها كارثية، ضرب الإعصار فيونا اليابسة في جمهورية الدومينيكان مع رياح بلغت سرعتها 144 كلم في الساعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وأضاف المركز أن الأمطار ستتواصل في جمهورية الدومينيكان "حتى الخميس على الأقل".

وكانت الجمهورية وضعت 13 من أصل 32 مقاطعة "في حال تأهب قصوى" قبل وصول فيونا.

وكان الإعصار سبب انهيارات في التربة، في بورتوريكو، كما اقتلع أشجارا وخطوط كهرباء، وحال دون سلوك طرق عديدة وتسبب بانهيار جسر في مدينة اوتوادو في المنطقة الجبلية وسط الجزيرة.

وقال حاكم بورتوريكو "المؤسف أننا نتوقع مزيدا من الأمطار في كل أنحاء الجزيرة اليوم وغدا"، وطالب السكان بملازمة منازلهم أو التوجه إلى ملاجئ.

وأضاف: "في مناطق عدة لم يسبق أن شهدت فيضانات، سجل تراكم غير مسبوق للمياه أكثر مما شهدناه خلال الإعصار ماريا".

يذكر أن بورتوريكو هي مستعمرة إسبانية سابقة صارت إقليما أميركيا في نهاية القرن التاسع عشر قبل أن تحصل على وضع خاص في الخمسينيات من القرن الماضي، وهي تعاني منذ سنوات اختلالات خطرة في البنى التحتية.

المصدر: "أ ف ب"